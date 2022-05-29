Організатором ОЗГ наркоторговців на Хмельниччині був громадянин росії

Організована злочинна група, створена громадянином країни-агресора, мала міжнародні зв’язки. За їхню діяльність зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 24 березня цього року оперативники управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ спільно зі слідчими слідчого управління, оперативниками кримінальної поліції ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва прокуратури і силової підтримку спецпризначенців затримали членів злочинної групи з міжнародними зв’язками, які займалися виготовленням і збутом наркотиків.

Лідером групи був 59-річний мешканець м. Славута, громадянин росії. Чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і мав широке коло зв’язків у кримінальному світі.

Він чітко розподілив ролі серед членів групи: там були «хіміки», «закладчики», «фасувальники», «кур’єри». Правоохоронці задокументували близько двох десятків фактів збуту зловмисниками наркотиків. Щомісячний обсяг прибутку, який члени злочинної групи отримували від наркоторгівлі, становив понад 350 тисяч гривень.

Поліцейські одночасно провели 30 санкціонованих обшуків, у ході яких вилучили лабораторне обладнання, прекурсори, а також готову до реалізації «продукцію». Крім того — мобільні телефони, в яких зафіксовані факти злочинної діяльності фігурантів, чорнові записи, гроші, отримані злочинним шляхом. Також у чоловіків вилучили не зареєстровану гладкоствольну, нарізну, травматичну зброю, набої різного калібру, мисливські ножі тощо.

Наразі п’ятьом членам ОЗГ оголошено про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою злочинною групою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Крім того, окремим членам групи доведеться ще відповідати за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ, а також за організацію і контроль за діяльністю двох нарколабораторій (ст. 311, ст. 313) ККУ. Найближчим часом члени організованої злочинної групи наркоторговців постануть перед судом.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області