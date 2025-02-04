Організація нелегального виробництва та продажу рідини для електронних сигарет – судитимуть жителя Київщини

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Київщини за фактом незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів (ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений організував у Києві та Київській області підпільне виготовлення рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пропонуючи широкий асортимент товару для заправки вейпів. В подальшому, продукція фасувалась у пластикові ПЕТ флакони, а готовий товар розповсюджувався по всій території України.

Під час проведених обшуків у складських приміщеннях виявлено та вилучено рідини до електронних сигарет, електронні пристрої, хімічну сировину, обладнання та фурнітуру для виробництва.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювався детективами ТУ БЕБ у Київській області та співробітники департаменту Кіберполіції Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура