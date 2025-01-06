Організація незаконного казино з мільйонним обігом та відмивання коштів – у Житомирі судитимуть учасників ОЗГ

Прокурор Житомирської обласної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованого угруповання за фактом організації та проведення азартних ігор без ліцензії (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України).

Крім цього, організатору та двом спільникам інкримінують легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України).

За даними слідства, організував у Житомирі підпільне казино та відмивання нелегального прибутку 52-річний місцевий підприємець. До незаконного бізнесу залучив ще трьох своїх знайомих.

Організатор злочинного угруповання орендував приміщення, що належить його матері. У ньому встановили спеціальні меблі (покерні столи), обладнали робочі місця дилерів, рецепцію-касу, окрему зону відпочинку тощо.

Дотримуючись конспірації, функціонування закладу зробили закритим: гравець міг потрапити лише після одержання запрошення через Телеграм-канал. Таким же способом повідомляли про час проведення ігор та іншу інформацію, зокрема, одноразову обов’язкову сплату гравцем 2500 грн.

Загалом із січня по червень минулого року прибуток сягав до одного мільйона гривень. Незаконно здобуті кошти використовували для зарплати дилерам, забезпечення функціонування підпільного казино тощо.

Під час обшуків у гральному закладі та за місцем проживання фігурантів вилучено готівку, комп’ютерну техніку, покерні столи, гральні фішки та інші докази протиправної діяльності обвинувачених.

Досудове розслідування проводило ГУНП в області, оперативний супровід забезпечувало Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури