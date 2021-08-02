Організація викрадення, катування та умисного вбивства двох осіб – судитимуть ватажка незаконного збройного формування

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно ватажка одного з незаконних збройних формувань так званої «ДНР» за фактом організації та вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаного із умисним вбивством (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 438, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у червні 2014 року у м. Горлівка Донецької області громадянин Російської Федерації, очолюючи незаконне збройне формування, діючи за попередньою змовою з іншими особами, організував та керував викраденням проукраїнські налаштованого місцевого підприємця, його утриманням у місці несвободи та катуванням, після чого вчинив умисне вбивство потерпілого.

Також у липні 2014 року він організував та керував викраденням у м. Горлівка рядового батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Артемівськ», якого у подальшому за наказом обвинуваченого підпорядковані бойовики жорстоко катували та вбили.

Відповідно до Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, Додаткового протоколу до Женевських Конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 червня 1977 року ці дії є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права.

За вчинення інкримінованих обвинуваченому особливо тяжких злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку передбачене максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора