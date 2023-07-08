Організована група із 8 осіб забезпечувала діяльність мережі підпільних гральних залів у Запоріжжі

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру 8-м членам організованого злочинного угруповання за фактами організації та проведення азартних ігор без відповідної ліцензії (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України). А двом з них – організатору та співучаснику ще й у легалізації (відмиванні) грошових коштів, одержаних від такої злочинної діяльності (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України).

За даними слідства, 38-річний чоловік, перебуваючи в місцях несвободи Дніпропетровської області, об’єднав 7 мешканців Запоріжжя у стійку організовану групу з метою отримання доходу від незаконних азартних ігор.

З липня 2022 по березень 2023 років учасники угруповання налагодили у Запоріжжі функціонування мережі підпільних гральних закладів. Під незаконне казино використовували орендовані в різних районах міста приміщення. В них розмістили комп’ютери з відповідним програмним забезпеченням, ігрові автомати та іншу техніку.

Доступ до гри надавався відвідувачам з дотриманням суворої конспірації – по дзвінку та домовленості про візит. Для заохочення гравців їх безкоштовно пригощали напоями та надавали можливість грати в борг.

Досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за оперативного супроводу співробітників відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП Нацполіції України та силової підтримки спецпризначенців КОРДу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура