Організована група на чолі з головою населенного пункту під Харковом «нажилася» на благополуччі дітей

На Харківщині правоохоронці викрили «схему» заволодіння бюджетними коштами під час проведення ремонтних робіт дошкільного навчального закладу у місті поблизу Харкова. Цю аферу у 2021 році організували міський голова населеного пункту, де знаходиться ДНЗ, директор фірми та двоє його співробітників. Саме ця компанія виконувала ремонт об’єкта.

Проте під час виконання робіт до звітної документації вносились неправдиві дані щодо вартості використаних будівельних матеріалів та обсягів робіт. До документів навіть були внесені роботи, які фактично проводились працівниками комунального підприємства міської ради.

Ділки встигли заволодіти майже 400 тис. грн бюджетних коштів.

Наразі за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури всім чотирьом зловмисникам повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великому розмірі, організованою групою (ч. 5 ст. 191 КК України), та за фактом службового підроблення, вчиненого організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Департамент стратегічних розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура