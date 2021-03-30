Організована злочинність у Харківській міськраді і незаконне заволодіння майном — судитимуть чотирьох осіб

Обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора одного з департаментів ХМР, його заступника, директора ТОВ та ще одного чоловіка за фактом заволодіння майном, вчиненим організованою групою, та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у 2018 році громадянин України разом з директором одного з департаментів Харківської міської ради створили та очолили організовану групу для заволодіння майном під час проведення поточного та капітального ремонту багатоповерхових будівель у м. Харків. Окрім зазначених двох осіб, до складу групи увійшли заступник директора даного департаменту та директор товариства з обмеженою відповідальністю.

Упродовж 2019 року директор департаменту ХМР та інший громадянин, будучи організаторами групи, узгоджували різницю між фактичною та завищеною вартістю використаних будівельних матеріалів. Директор ТОВ вносив завідомо неправдиві відомості щодо вартості обладнання та використаних матеріалів до кошторисної документації. Заступник директора департаменту ХМР, у свою чергу, підписував вказані документи.

Таким чином, члени організованої групи своїми неправомірними діями завдали збитків Харківській міській раді на суму близько 200 тис. грн.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури