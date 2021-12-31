Організованій групі повідомлено про підозру в шахрайському заволодінні квартирами померлих осіб

Шляхом підроблення документів, зловмисники привласнили три квартири самотніх померлих киян.

Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління спільно з оперативниками Департаменту карного розшуку Нацполіції припинили злочинну діяльність організованої групи, яка шахрайським шляхом заволоділа житлом самотніх померлих киян.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що до групи входило шість осіб. Для заволодіння житлом члени організованої групи підробляли низку документів та договори купівлі-продажу квартир померлих осіб. Потім фіктивну документацію надавали нотаріусу для реєстрації. Оформлення привласнених квартир здійснювалося на членів групи.

Наразі досудовим розслідуванням задокументовано три факти заволодіння нерухомим майном розташованим у Києві.

29 грудня цього року слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції провели санкціоновані обшуки на території Львівської області та м. Києва. У результаті за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили документи, мобільні телефони та електронні носії інформації, які мають доказове значення.

Слідчі повідомили про підозру двом організаторам групи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12-ти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції проводять подальші процесуальні та оперативно-розшукові заходи для встановлення усіх фігурантів протиправної діяльності.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами ГСУ)