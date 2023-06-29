Організовану групу судитимуть за масштабний незаконний видобуток андезиту на Закарпатті

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Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо чотирьох учасників організованої групи за фактом незаконного видобутку корисних копалин (ч. 4 ст. 240 КК України).

Встановлено, що координував незаконну діяльність підприємець із Мукачівщини. Він залучив виконавців – трьох жителів Мукачівського району – які без жодних дозвільних документів здійснювали видобуток андезиту за допомогою наявного спецобладнання. У подальшому камінь перевозили до місць зберігання та готували до подальшої реалізації. Прибуток від неї розподіляли між учасниками групи.

Правоохоронці спільно з прокурорами Спеціалізованої екологічної прокуратури Закарпатської обласної прокуратури викрили протиправну діяльність наприкінці 2022 року. Тоді в ході оперативних дій вилучили палети з андезитом, обладнання для обробки каменю та спецтехніку. Усе це оцінили у більш ніж 2 млн грн.

Сам же незаконний видобуток надр завдав шкоду на понад 600 тис. грн.

До усіх обвинувачених застосували запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції в області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР Нацполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури

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