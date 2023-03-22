Організовували сходки та поширювали злочинний вплив: на Закарпатті зеків на чолі з «кримінальним авторитетом»

Шістьом особам вже повідомлено підозри за кількома статтями Кримінального кодексу. Їм може загрожувати до 15-ти років ув’язнення.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області спільно зі слідчими обласної поліції викрили групу утриманців виправної установи, які налагодили протиправну діяльність на її території. За даними слідства, до її організації причетний 43-річний місцевий мешканець, який свого часу мав статус «смотрящого» за регіоном. Він неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців.

Відбуваючи покарання у спецустанові, «кримінальний авторитет» встановив та поширив злочинний вплив серед утриманців. Як встановили оперативники та слідчі, до його сфери інтересів входила організація азартних ігор та злочинних сходок, де обговорювалися фінансові питання. Зокрема – поповнення та розподіл незаконно отриманих коштів з «общака». Також чоловік «опікувався» питаннями надання кримінальних статусів особам, які знаходяться в установі, та постачання заборонених речей.

Кілька таких «зустрічей» відбулися протягом грудня 2022 року – лютого 2023 року. На них були присутні п’ятеро його поплічників з кримінальним досвідом та «статусами».

21 березня оперативники та слідчі провели обшуки за місцями утримання фігурантів та вилучили «чорнові» записи, телефони та інші заборонені речовини.

Окрім того, за результатами слідчих дій під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури організатору – «кримінальному авторитету» – повідомили підозру за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) та ч. 1 ст. 255-2 (організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці) Кримінального кодексу України. П’ятьом спільникам – учасникам «сходки» – за ч. 1 ст. 255-2 Кримінального кодексу України.

Національна поліція України