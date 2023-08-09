Організовували сходки та поширювали злочинний вплив у в’язниці: на Закарпатті судитимуть угруповання на чолі з кримінальним «авторитетом»

Організатору може загрожувати до 15-ти років в’язниці, а його спільникам – до 12-ти.

За даними слідства, організував діяльність угруповання на території спецустанови 43-річний місцевий мешканець, який свого часу мав статус «смотрящого» за регіоном. Відбуваючи покарання, «кримінальний авторитет» встановив та поширив злочинний вплив серед утриманців. До його сфери інтересів входила організація азартних ігор та злочинних сходок, де обговорювалися фінансові питання. Зокрема – поповнення та розподіл незаконно отриманих коштів з «общака». Також чоловік «опікувався» питаннями надання кримінальних статусів особам, які знаходяться в установі, та постачанням заборонених речей.

Кілька таких «зустрічей» відбулися протягом грудня 2022 року – лютого 2023 року. На них були присутні і його поплічники з кримінальним досвідом та «статусами».

У березні 2023 року оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області спільно зі слідчими обласної поліції припинили діяльність угруповання та повідомили фігурантам про підозру.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт за погодження із Закарпатською обласною прокуратурою скеровано до суду. Організатору – «кримінальному авторитету» – інкримінують ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) та ч. 1 ст. 255-2 (організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці) Кримінального кодексу України. Чотирьом спільникам – учасникам «сходки» – ч. 1 ст. 255-2 Кримінального кодексу України.

Організатору може загрожувати до 15-ти років в’язниці, а його спільникам – до 12-ти.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України