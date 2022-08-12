Організовує придушення опору населення та фільтраційні заходи на Херсонщині – донеччанин підозрюється у держзраді

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру громадянину України у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, мешканець Донеччини перейшов на бік ворога та добровільно вступив до лав збройних формувань РФ, де став командиром 1 роти 5 батальйону 109 полку 11 десантно-штурмової бригади (м. Улан-Уде). Наприкінці березня 2022 року підозрюваний разом із підлеглими йому військовослужбовцями країни-агресора через непідконтрольну територію Донецької області потрапили до смт Архангельське Херсонської області для утримання захопленого району.

Чоловік організував діяльність підлеглих щодо придушення опору місцевого населення, схиляння до співпраці з окупантами, а також посилення так званих «фільтраційних» заходів на підвідомчій території.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора