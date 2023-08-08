Організували діяльність «колл-центрів»: Нацполіцією спільно з латвійськими колегами затримано учасників злочинної організації

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Затримання членів організованої злочинної групи проводили на території двох держав. Організував діяльність «колл-центрів» довірена особа «вора в законі». Наразі встановлено 14 потерпілих громадян Латвії, яких шахраї ошукали майже на два мільйони гривень. За результатами проведення двох етапів спецоперації підозру отримали 15 осіб на території України та 5 – у Латвії.

У березні цього українські та латвійські поліцейські знешкодили діяльність розгалуженої мережі шахрайських «колл-центрів». Тоді, завдяки скоординованим діям міжнародної спільної слідчої групи, вдалося затримати 10 учасників злочинної організації.

Організували діяльність «колл-центрів»: Нацполіція спільно з латвійськими колегами провела спецоперацію із затримання учасників злочинної організації

Шахраї дзвонили громадянам від імені працівників іноземних банків для фіксації нібито шахрайських дій із їхніми картковими рахунками, випитували у постраждалих конфіденційну інформацію, а потім переводили кошти через так звані «дропи» (транзитні карти для переказу грошових коштів) на рахунки афілійованих осіб. Іншим способом конвертації електронних грошей у готівку було придбання за кордоном різної техніки з подальшим продажем через магазин електроніки у Дніпрі. Організував діяльність «колл-центрів» довірена особа «вора в законі». В ході подальшого розслідування були встановлені ще кілька учасників злочинної організації та зібрані докази їхньої причетності до протиправної діяльності.

Організували діяльність «колл-центрів»: Нацполіція спільно з латвійськими колегами провела спецоперацію із затримання учасників злочинної організації

Для затримання фігурантів оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та теруправління в Дніпропетровській області спільно зі слідчими обласної поліції провели другий етап спецоперації – затримали та повідомили підозру п’ятьом співучасникам шахрайської схеми. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ч. 4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Організували діяльність «колл-центрів»: Нацполіція спільно з латвійськими колегами провела спецоперацію із затримання учасників злочинної організації

Окрім того, на території Латвії іноземні колеги затримали ще 5 осіб, які забезпечували виведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні організаторам злочинної організації банківські рахунки.

Організували діяльність «колл-центрів»: Нацполіція спільно з латвійськими колегами провела спецоперацію із затримання учасників злочинної організації

Також правоохоронці за силової підтримки полку поліції особливого призначення провели 15 обшуків на території Дніпропетровщини за місцями проживання та у транспортних засобах фігурантів. Вилучили зброю та набої до неї, грошові кошти, комп’ютерну техніку та транспортні засоби. Загальна вартість вилученого складає понад 11 млн грн.

Організували діяльність «колл-центрів»: Нацполіція спільно з латвійськими колегами провела спецоперацію із затримання учасників злочинної організації

Загалом за результатами проведення двох етапів спецоперації підозру отримали 15 осіб на території України та 5 – у Латвії. Завдяки спільній й злагодженій роботі правоохоронців двох країн потерпілим вже відшкодовано 900 тис. грн завданої шахрайськими діями шкоди.

Заходи з викриття проводились спільно зі співробітниками Генеральної прокуратури Латвійської Республіки, Департаментом боротьби з кіберзлочинністю Центрального управління кримінальної поліції Нацполіції Латвії.

Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України

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