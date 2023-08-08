Організували діяльність «колл-центрів»: Нацполіцією спільно з латвійськими колегами затримано учасників злочинної організації

Затримання членів організованої злочинної групи проводили на території двох держав. Організував діяльність «колл-центрів» довірена особа «вора в законі». Наразі встановлено 14 потерпілих громадян Латвії, яких шахраї ошукали майже на два мільйони гривень. За результатами проведення двох етапів спецоперації підозру отримали 15 осіб на території України та 5 – у Латвії.

У березні цього українські та латвійські поліцейські знешкодили діяльність розгалуженої мережі шахрайських «колл-центрів». Тоді, завдяки скоординованим діям міжнародної спільної слідчої групи, вдалося затримати 10 учасників злочинної організації.

Шахраї дзвонили громадянам від імені працівників іноземних банків для фіксації нібито шахрайських дій із їхніми картковими рахунками, випитували у постраждалих конфіденційну інформацію, а потім переводили кошти через так звані «дропи» (транзитні карти для переказу грошових коштів) на рахунки афілійованих осіб. Іншим способом конвертації електронних грошей у готівку було придбання за кордоном різної техніки з подальшим продажем через магазин електроніки у Дніпрі. Організував діяльність «колл-центрів» довірена особа «вора в законі». В ході подальшого розслідування були встановлені ще кілька учасників злочинної організації та зібрані докази їхньої причетності до протиправної діяльності.

Для затримання фігурантів оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та теруправління в Дніпропетровській області спільно зі слідчими обласної поліції провели другий етап спецоперації – затримали та повідомили підозру п’ятьом співучасникам шахрайської схеми. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ч. 4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Окрім того, на території Латвії іноземні колеги затримали ще 5 осіб, які забезпечували виведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні організаторам злочинної організації банківські рахунки.

Також правоохоронці за силової підтримки полку поліції особливого призначення провели 15 обшуків на території Дніпропетровщини за місцями проживання та у транспортних засобах фігурантів. Вилучили зброю та набої до неї, грошові кошти, комп’ютерну техніку та транспортні засоби. Загальна вартість вилученого складає понад 11 млн грн.

Загалом за результатами проведення двох етапів спецоперації підозру отримали 15 осіб на території України та 5 – у Латвії. Завдяки спільній й злагодженій роботі правоохоронців двох країн потерпілим вже відшкодовано 900 тис. грн завданої шахрайськими діями шкоди.

Заходи з викриття проводились спільно зі співробітниками Генеральної прокуратури Латвійської Республіки, Департаментом боротьби з кіберзлочинністю Центрального управління кримінальної поліції Нацполіції Латвії.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України