Організували на Закарпатті «острів» із кущами конопель на близько ₴18 млн.

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо організованої групи у складі двох місцевих жителів за фактом незаконного вирощування понад шістьох сотень рослин конопель (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 310 КК України). Одного з чоловіків обвинувачують ще й у незаконному поводженні з боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, двоє мешканців с. Велика Паладь, що на Берегівщині, підшукали на території району земельну ділянку, де займалися незаконним вирощуванням рослин конопель для подальшого збуту. Земля знаходилась у важкодоступній ділянці лісового масиву, а дістатися до неї можна було лише водним транспортом по р. Тиса.

На так званому острові вирощували, зокрема, елітні сорти марихуани. При цьому ділки систематично здійснювали культивацію плантації, поливали її та обладнали системою фотофіксації. На місці події у жовтні 2022 року правоохоронці знайшли та вилучили понад 670 рослин. За попередніми підрахунками, вартість вказаної партії товару за цінами «чорного ринку» може становити близько 18 млн грн.

Обвинувачені намагалися втекти від правоохоронців, однак їх вдалося затримати, а пізніше – безальтернативно взяти під варту. Згодом, відповідно до рішення апеляційного суду, чоловікам змінили запобіжний захід на тримання під вартою з правом внесення майже 1,5 млн грн застави кожним.

За місцями проживання фігурантів та в належних їм транспортних засобах провели обшуки. Знайшли та вилучили насіння коноплі, наркотичні засоби рослинного походження, які могли бути вирощені на виявленій плантації, а також готівкові кошти в іноземній валюті. Вдома в одного з фігурантів знайшли також близько сотні бойових патронів, які той зберігав без передбаченого законом дозволу.

Встановлено особу ще одного закарпатця, підозрюваного у причетності до вказаного злочину. Наразі його оголосили в міжнародний розшук із обранням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Закарпатській області із залученням оперативників спецслужби та співробітників УБН в Закарпатській області ДБН НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури