Організували наркотрафік до виправної установи: на Львівщині судитимуть ОЗГ на чолі з так званими «смотрящим»

Обвинуваченим загрожує до 15 років позбавлення волі.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно зі слідчими поліції області у вересні минулого року перекрили канал постачання наркотичних засобів до виправної установи. Організував незаконну діяльність 35-річний так званий «смотрящий за сектором» та залучив як спільників засуджених і осіб, які перебували на волі.

Частина виконавців купувала і в подальшому шляхом перекидання через огорожу доставляла наркотики до державної установи. Засуджені підбирали пакунки та продавали заборонені речовини утриманцям. Місячний «прибуток», який міг сягати 100 тисяч гривень, розподілявся між усіма учасниками.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури обвинувальний акт стосовно членів злочинної організації скеровано до суду. Так званого «смотрящого» судитимуть за ч. 5 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Чотирьом виконавцям інкримінують скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України