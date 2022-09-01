Організували незаконну рубку і збут лісу та розтратили лісопродукції на ₴1 млн. – підозрюють 5 осіб

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру трьом службовим особам лісгоспу та двом підприємцям, що у складі організованої групи вчинили незаконну вирубку, перевезення, збут деревини, заподіявши шкоду довкіллю й розтративши продукцію лісозаготівлі (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 – ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 КК України).

За даними слідства, організована група з грудня 2021 по червень 2022 року без наявності відповідних дозвільних документів на території одного з державних лісогосподарських підприємств вчинила незаконну порубку дубів та їх збут, чим заподіяла шкоду лісу на суму майже 850 тис грн, а також здійснила розтрату продукції лісозаготівлі на суму понад 1 млн грн.

У цій бізнес-схемі лісники організовували незаконну порубку дерев на ввіреній їм території лісу, а підприємці займались заготівлею, зберіганням та збутом сировини.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури