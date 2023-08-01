Організували та брали участь у «сходках» в Хмельницькому СІЗО: групі так званих «смотрящих» повідомлено про підозру

Зокрема на зібраннях одного з підозрюваних призначили так званим «смотрящим» за установою, а також вирішили питання щодо розподілу коштів, отриманих злочинним шляхом, та розподілили сфери впливу.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області спільно зі слідчими обласного управління поліції, організували та брали участь у злочинному зібранні так звані «смотрящі» за СІЗО, «тіньовими потоками» та окремими корпусами. За результатами «зустрічі» вирішили ряд фінансових питань та розподілили сфери впливу.

Після того, як поліцейські повідомили «смотрящому» за Хмельницьким слідчим ізолятором підозру, він лишився свого «статусу». Відтак представники злочинного світу вирішили організувати так звану «онлайн-сходку», аби наділити колегу по цеху – «тіньовика» – більш ширшими «повноваженнями». Свій «статус» він отримав за погодженням «вора в законі» на прізвисько «Дато Ландчхутський».

На підставі зібраних доказів чотирьом утриманцям СІЗО повідомили підозру. Так званому «смотрящому» за установою – за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу у слідчих ізоляторах) та ч. 1 ст. ст. 255-2 (організація або сприяння у проведенні злочинного зібрання (сходки). Кримінального кодексу України. Трьом іншим в’язням оголошено підозри за ч. 1 ст. ст. 255-2 (встановлення або поширення злочинного впливу у слідчих ізоляторах) Кримінального кодексу України.

Тривають заходи для збору доказової бази, аби всі фігуранти, що були присутні на зібранні, понесли покарання. За скоєне підозрюваним може загрожувати до 15-ти років в’язниці.

Заходи з викриття та документування проводилися спільно з працівниками оперативного відділу ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» Хмельницької обласної прокуратури.

Нагадаємо: за організацію «онлайн-сходки» судитимуть так званого «смотрящого» за Сокирянською колонією.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України