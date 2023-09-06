Організували злочинну групу для допомоги російським окупантам: на Херсонщині судитимуть пособника окупантів та його спільників

Поліцейські Херсонщини встановили особи трьох жителів обласного центру, які під час тимчасової окупації міста добровільно обійняли посади у створеному окупаційною владою так званому «государственному унитарному предприятии «херсонский речной порт»». Під час проведення слідчих дій правоохоронці зібрали доказову базу, що підтверджує їх причетність до низки кримінальних правопорушень, серед яких пособництво державі-агресору та створення організованої злочинної групи. Наразі досудове розслідування завершене та обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Херсонській області встановили, що під час окупації Херсона троє жителів міста створили організовану групу, добровільно погодилися працювати в незаконно створеному окупантами підприємстві, де вчиняли дії, які за своїми ознаками кваліфікуються як пособництво державі-агресору. За процесуального керівництва обласної прокуратури слідчими було розпочате досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ст. 111-2 (Пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Як розповів заступник начальника слідчого управління поліції Херсонщини Чермен Тускаєв, під час проведення оперативно-розшукових заходів, в тому числі використовуючи можливості аналітиків обласного главку, слідчі та оперативники встановили, що 60-річний херсонець (організатор групи) наприкінці квітня минулого року добровільно погодився очолити створене окупаційною владою так зване «государственное унитарное предприятие «херсонский речной порт»». Після цього він зареєстрував підприємство за правилами російського законодавства, розробив «план» роботи організації задля допомоги окупантам та залучив до реалізації запланованого двох товаришів: 58-річного знайомого організатор призначив начальником служби охорони підприємства, а 48-річний їх товариш обійняв посаду механіка. Фігуранти працювали на окупантів аж до деокупації обласного центру.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що зловмисники, використовуючи свої повноваження, неодноразово надавали дизельне пальне військовим рф при проведенні ними робіт з облаштування понтонної переправи через р. Дніпро. Також фігуранти використовували незаконно привласнені плавзасоби, що належать легітимному підприємству АСК «Укррічфлот». Зокрема злочинна група організувала та забезпечувала систематичне буксирування барж, які перевозили військову техніку окупантів Дніпром від Херсона до Голої Пристані та у зворотному напрямку. Крім цього, пособники окупантів напередодні деокупації Херсона незаконно заволоділи належними АСК «Укррічфлот» трьома плавзасобами, двома легковими автомобілями, двома тракторами та автокраном, які переправили на тимчасово окуповану територію лівобережжя Херсонської області.

Під час проведення санкціонованих обшуків в оселях фігурантів поліцейські виявили викрадені з АСК «Укррічфлот» службову документацію, печатку, комп’ютерну техніку, предмети з російською символікою та прапори рф, а також накопичувачі з інформацією, що підтверджує протиправні дії зловмисників. Крім цього, в домоволодінні організатора злочинної групи були виявлені вироблений в росії реактивний протипіхотний вогнемет «Шмель», дві гранати Ф-1 та запали до них.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та обвинувальний акт, затверджений обласною прокуратурою, скерований на розгляд суду. Обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області