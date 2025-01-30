Організував депортацію мешканки Ізюмщини до Бєлгорода, де понад рік тримав у неволі та ґвалтував – ідентифіковано російського окупанта

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури російському військовому заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Підозрюваний – військовослужбовець 1-го мотострілецького полку (в/ч № 31135) 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії західного військового округу зс рф, який брав участь у захопленні Ізюмщини.

За даними слідства, навесні 2022 року під час перебування в одному з сіл Ізюмського району підозрюваний вдерся до будинку, де проживала 21-річна дівчина зі своєю родиною. Окупант схопив дівчину та насильно потягнув її до сусіднього приватного домоволодіння, де нікого не було. Погрожуючи вогнепальною зброєю, він зґвалтував дівчину. Пізніше він вчинив це знову.

Надалі окупант попросив двох «побратимів» з позивними «Ібрагім» та «Мага» вивезти дівчину до м. бєлгород рф. У червні 2022 року військові приїхали до неї, наказали негайно збирати речі та документи, а у разі відмови чи супротиву вони погрожували розстріляти всю її родину. Російські військовослужбовці посадили її в авто та повезли до прикордонного пункту пропуску «веригівка» валуйського району бєлгородської області рф, де примусили пройти паспортний контроль.

Після його проходження на потерпілу вже чекав підозрюваний. Чоловік привіз дівчину до квартири у бєлгороді, де понад рік утримував проти її волі, ґвалтував та систематично бив. Щоб дівчина не втекла, вікна та балкон були облаштовані залізними ґратами, вхідні двері завжди закриті на замок. Систематичне побиття, психологічні страждання, незаконне утримання та сексуальне рабство підштовхнули дівчину до спроби самогубства: потерпіла випила борну кислоту.

Дівчині таки вдалося вирватися з неволі після того, як окупанта затримала військова служба правопорядку рф за ухилення від проходження служби.

Наразі потерпіла перебуває в Україні.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Офіс Генпрокурора