Організував діяльність злочинного угруповання: оголошено підозри київському нотаріусу та чотирьом його спільникам
Зловмисники виготовили та внесли до державних реєстрів понад 2000 підроблених документів задля отримання неправомірної вигоди. Наразі їм інкримінують підробку документів та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем. Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі.
Кіберполіцейські та слідчі поліції Києва під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури припинили діяльність організованого злочинного угруповання, утвореного одним з нотаріусів Київського міського нотаріального округу. У квітні поточного року трьом фігурантам було оголошено про підозри.
У період з 2022 по 2024 роки члени угруповання здійснювали підробку довіреностей, заповітів та інших нотаріальних документів задля отримання неправомірної вигоди. Окрім цього, зловмисники за винагороду оформлювали право власності на спадщину, в тому числі для осіб, які не були спадкоємцями померлих власників майна за законом.
Фігуранти використовували особистий електронний підпис нотаріуса, спеціальні бланки та печатки. Також вони незаконно втручалися в роботу Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів та Єдиного реєстру довіреностей. «Робота» не зупинялася, навіть коли нотаріус перебував за кордоном – його поплічники продовжували протиправну діяльність та постійно звітували лідеру групи.
Кіберполіцейські встановили, що зловмисники внесли до державних реєстрів понад 2000 підроблених документів, які також могли використовуватися у інших злочинних схемах, в тому числі на користь третіх осіб.
Слідчі оголосили організатору і чотирьом його спільникам підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчується нотаріусом, збут таких документів, вчинений повторно у складі організованої групи) та ч. 3. ст. 28 ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи, вчинене повторно, організованою групою, що призвело до витоку та підробки інформації, під час дії воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Триває розслідування для встановлення усіх осіб, причетних до незаконної діяльності.
Департамент кіберполіції Національної поліції України