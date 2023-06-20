Організував примусову роспаспортизацію маріупольців – ексдепутату заочно повідомлено про підозру

Керівником Донецької обласної прокуратури мешканцю смт Сартана м. Маріуполя заочно повідомлено про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року депутат Маріупольської районної ради від однієї з місцевих політичних партій домовився з представниками збройних сил рф про надання їм допомоги у веденні підривної діяльності проти України. Взявши участь у зібранні так званих представників громади, він позитивно проголосував за висування проросійського кандидата на посаду «голови адміністрації м. Маріуполя днр».

Вже у вересні лояльний до держави-агресора «політик» і сам став фейковим посадовцем, очоливши «адміністрацію Іллічівського району» міста.

Крім того, підтримуючи зусилля окупантів з примусової паспортизації маріупольців, він надав приміщення адмінбудівлі для відкриття «пункту приймання заяв на отримання паспорта громадянина рф».

У травні 2023 року ексдепутат провів урочистий захід з нагоди святкування Дня перемоги за російським сценарієм, у ході якого нагородив представників федеральної міграційної служби рф за «значний вклад і високу якість» наданих у даному пункті послуг.

Наразі підозрюваного оголошено у розшук.

Досудове розслідування – ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Максимальне покарання за санкціями статей – довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури