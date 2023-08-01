Організував схему ухилення від мобілізації: поліцейські Вінниччини затримали на хабарі командира відділення обласного ТЦК

Правоохоронці вилучили у фігуранта понад 11 000 доларів США, чорнові записи, мобільний телефон та автомобіль. За вчинений злочин підозрюваному загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідчі слідчого управління обласного главку поліції за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону задокументували протиправну діяльність 38-річного командира одного з відділень Вінницького обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Силову підтримку забезпечували спецпризначенці КОРДу.

За словами начальника обласного главку поліції Івана Іщенка, посадовець організував схему ухилення військовозобов’язаних від мобілізації. Чоловік володів інформацією про потенційних призовників, встановлював із ними контакт та обіцяв вплинути на прийняття рішення відповідальними особами для надання відстрочки від призову.

Затримали зловмисника наприкінці липня під час отримання від військовозобов’язаного вінничанина неправомірної вигоди 2000 доларів США.

Під час обшуку поліцейські вилучили гроші, здобуті злочинним шляхом, 9600 доларів США, які були в автомобілі, чорнові записи із прізвищами та сумами, мобільний телефон і сам транспортний засіб Skoda.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Поліцією встановлюється коло осіб, причетних до злочину.

Відділ комунікації поліції Вінницької області