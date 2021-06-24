Організував «сходку» у стінах тюрми – «смотрящому» за Харківським СІЗО повідомлено про підозру

Під час злочинного зібрання з-поміж утриманців СІЗО було призначено так званих «старших» за його корпусами.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області Нацполіції та оперативного відділу СІЗО викрили 43-річного раніше засудженого в організації так званої «сходки». Під час злочинного зібрання під головуванням «смотрящого» було призначено відповідальних за певними корпусами на території установи. Через цих осіб «авторитет» поширював злочинний влив, контролював надходження та розподіл матеріальних благ, зокрема грошових коштів, на потреби арештованих, до так званого «общаку», а також дотримання ними загальноприйнятих в злодійських колах неписаних законів поведінки.

23 червня на підставі отриманих доказів слідчі слідчого управління обласної поліції повідомили про підозру так званому «смотрящому» за Харківським СІЗО. Йому інкримінують організацію та участь у злочинному зібранні (сходці) — ч. 1 ст. 255-2 Кримінального кодексу України. Раніше йому було повідомлено про підозру за встановлення та поширення злочинного впливу у слідчому ізоляторі та збуту наркотичних засобів арештованим (ч. 2 ст. 255-1 та ч. 2 ст. 307 КК України).

Крім того, у травні цього року підозру отримав його спільник – так званий «смотрящий» за одним із корпусів установи. Останній отримав свій кримінальний статус на злочинному зібранні.

Заходи з викриття осіб проводилися за участю співробітників відділу оперативно-розшукової роботи Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Харківська обласна прокуратура.

За організацію та участь у злочинному зібранні (сходці) чинним законодавством передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України

ДСР