Організував собі відрядження до Барселони та Флоренції на підставі підроблених запрошень – повідомлено про підозру керівнику апарату КМДА

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) у використанні підроблених документів для організації приватних поїздок за кордон під виглядом відряджень.

Так, у листопаді 2023 року посадовець виїжджав до міста Барселона (Іспанія) під приводом участі у Всесвітньому конгресі Smart City Expo. Це щорічна триденна виставка. Відрядження посадовця тривало з 4 до 12 листопада 2023 року. Водночас встановлено, що запрошення, яке стало підставою для службової поїздки, організатори заходу йому не надсилали. Тобто лист-запрошення був підроблений.

Крім того, у вересні 2024 року посадовець виїжджав до м. Флоренція в Італії під приводом участі у конференції Observatory on Re-Generation. Як встановлено, для організації поїздки він знову використав лист-запрошення, який організатори заходу йому не надсилали. Відрядження тривало з 13 до 20 жовтня 2024 року. За результатами цих поїздок посадовець склав письмові звіти про відрядження. Встановлено, що підозрюваний виїжджав за кордон не сам, а у супроводі родини.

Зазначимо, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України, яка регулює правила виїзду за кордон під час воєнного стану, виїзд посадовців за межі України можливий виключно за наявності відповідних розпоряджень про службове відрядження, оформлених на підставі офіційних документів, що підтверджують мету відрядження.

Пресслужба Київської міської прокуратури