Оргтехніка та розкішні букети: на Львівщині неповнолітнього викрили у шахрайстві та крадіжках через систему онлайн-банкінгу

За скоєне 16-річному мешканцю одного з селищ Стрийського району загроржує покарання – до восьми років позбавлення волі.

Як встановили оперативники кримінальної поліції Стрийського районного управління поліції, хлопець отримав доступ до реквізитів банківського рахунку своєї знайомої та через систему онлайн-банкінгу кілька разів переказував з рахунку жінки на підконтрольний йому рахунок грошові кошти на загальну суму 6300 гривень. Ці кошти хлопець в подальшому привласнював та витрачав на свої потреби.

Окрім того, фігурант кілька разів розраховувався за товари, роблячи онлайн-покупки та надаючи продавцям сфальсифіковані зображення квитанцій про переказ коштів. У такий спосіб неповнолітній двічі «розрахувався» за розкішні букети квітів, завдавши продавцю збитків на більше ніж 5600 гривень та один раз – за ноутбук, вартістю майже 13500 гривень.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України та ч.2 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному – позбавлення волі на строк до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області