Ошукала біженців: на псевдооренді викрилb жінку, яка днями сама тікала від обстрілів

Фігурантка отримувала гроші громадян за надання в оренду неіснуючих квартир. За скоєне жінці може загрожувати до восьми років за ґратами.

Правопорушення викрила кіберполіція Одещини спільно із Чорноморським відділом поліції.

З1-річна жителька Харківщини, яка нещодавно сама змушена була тікати від обстрілів, вирішила «підзаробити» на своїх земляках. Волонтери безоплатно надали житло жінці, натомість вона вирішила привласнювати гроші громадян, які, як і вона, рятувалися від війни.

В Інтернеті зловмисниця знаходила авторів оголошень про пошук житла у західних регіонах України. Далі жінка телефонувала громадянам і пропонувала в оренду неіснуючу квартиру у Львові.

Від протиправних дій постраждав харків’янин, котрий намагався врятувати свою родину від постійних обстрілів. Аферистка отримала від нього 17 тисяч гривень на банківську картку в якості переплати, а після — зникла.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантці може загрожувати до восьми років ув’язнення. Слідчі дії тривають.

Національна поліція України