Ошукала матір загиблого військового на півмільйона гривень – судитимуть мешканку Хмельниччини

Прокурорами Кам’янець-Подільської окружної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 23-річної жительки Кам’янеччини за фактами шахрайства та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України).

У минулому році до поліції звернулась жителька Камʼянця-Подільського та повідомила, що її ошукала наречена її сина-військового, який рахувався безвісти зниклим.

Потерпіла пояснила, що з червня 2022 року, коли зник зв’язок з сином, вона спілкувалась у месенджері з дівчиною, яка представилась його нареченою. Остання розповіла жінці, що також проходить службу у зоні бойових дій та має інформацію, що син заявниці потрапив у ворожий полон. І мовляв, за певну плату, можна посприяти його звільненню. Крім того, зловмисниця виманювала у потерпілої гроші нібито на ремонт військової техніки та інші потреби.

Жінка вірила дівчині та надсилала псевдонареченій гроші.

Коли сума сягнула майже півмільйона гривень, потерпіла дізналася, що син загинув на полі бою.

Вона зрозуміла, що її ошукали, і звернулась по допомогу до поліції.

Правоохоронці встановили особу обвинуваченої. Виявилось, що у війську вона ніколи не служила. А кошти, які потерпіла надсилала протягом двох років – витрачала на особисті потреби.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Кам’янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури