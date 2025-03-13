Ошукали громадян Литви на суму понад ₴11 млн.: затримано учасників ОЗГ шахраїв

Оперативники ДСР та слідчі Нацполіції, прокурори у співпраці з компетентними органами Литви та Латвії за підтримки Євроюсту встановили 14 фігурантів, причетних до роботи шахрайського сall-центру. Знаходився він у місті Камʼянське, а його діяльність організував місцевий кримінальний авторитет. Під час обшуків у затриманих вилучили готівку у різній валюті на майже 7,5 млн грн.

Для викриття діяльності злочинної організації правоохоронці трьох країн підписали угоду про створення спільної слідчої групи (JIT). Українські поліцейські з’ясували, що злочинна організація, яка спеціалізувалася на видурюванні коштів у громадян інших країни, мала свою ієрархію та структуру. Її лідер контролював всі процеси, відповідав за всі фінансові прибутки та видатки, перед ним звітував «куратор» за діяльністю шахрайського сall-центру.

Структура організації складалася з так званого відділу кадрів, який ретельно відбирав персонал для роботи. Адміністратори координували операторів, розробляли алгоритми та схеми, проводили навчання та тренінги для персоналу, фінансисти вели облік грошових надходжень. Останні створювали холодні криптогаманці на підконтрольних осіб та підшукували ДРОПів, через яких виводили гроші на рахунки, відкриті в іноземних банках. Також були й відповідальні за придбання клієнтської бази в даркнеті.

Оператори представлялися працівниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ. Повідомляли потерпілим, що з їхніми картковими рахунками нібито відбуваються підозрілі фінансові операції, тож для безпеки необхідно оновити дані. В такий спосіб випитували конфіденційну інформацію, отримували доступ до коштів, а відтак мали змогу ними розпоряджатись.

Аби злочинні фінансові операції не могли відслідкувати правоохоронні органи, кошти спочатку переводили через дропів на рахунки афілійованих осіб, потім на азійську криптовалютну біржу, на холодні гаманці підставних осіб, і зрештою, на карткові рахунки українських банків, підконтрольні учасникам злочинної організації.

За такою схемою ділки ошукали та заволоділи коштами громадян Литви на загальну суму понад 11 млн грн.. Злочинні гроші вкладали у розвиток «бізнесу» та витрачали на власні потреби, зокрема і на придбання дороговартісних автівок.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області, слідчі слідчого управління обласної поліції за силової підтримки бійців КОРД та поліції особливого призначення знешкодили діяльність злочинної організації. У процесуальному порядку затримали 13 її учасників – мешканців Камʼянського, Дніпра, Києва та Миколаївської області. Всім слідчі оголосили підозри за ч. 1 та 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинної організації та участь у ній), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Крім того, за результатами проведення 35 обшуків правоохоронці вилучили готівку у різній валюті на мйже 7,5 млн грн, десятки банківських карток та мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, чорнові записи, а також автомобілі таких марок як BMW, LEXUS тощо.

Нині організатору та всім учасникам злочинної організації обрані запобіжні заходи. Максимальне покарання за інкримінованими статтями – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України