Ошукали громадян ЄС на суму понад 130 тисяч доларів – на Закарпатті припинено діяльність шахрайського call-центру

За процесуального керівництва групи прокурорів Ужгородської окружної та Закарпатської обласної прокуратур чотирьом особам повідомлено про підозру у шахрайстві з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах (ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України).

Слідством встановлена причетність громадян – жителів Київської та Львівської областей, а також Дніпра – до незаконної діяльності так званого call-центру. Тимчасово проживаючи на Закарпатті, налагодили його діяльність тут. Підозрювані телефонували громадянам країн ЄС, представлялися співробітниками трейдингових компаній чи банківських установ та шахрайським шляхом виманювали кошти у потерпілих іноземців. Одержавши грошові перекази, виводили їх в криптовалюту.

Офісне приміщення, оснащене комп’ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням, було розташоване в Ужгороді та розраховане на одночасну роботу там до 20 осіб. Кандидатів на місця «операторів» ретельно відбирали, вони проходили перевірку поліграфом, а однією з основних умов було володіння чеською, словацькою, польською чи угорською мовами.

Задокументовано кілька фактів протиправної діяльності громадян, збитки від якої склали орієнтовно 5 млн грн, що еквівалентно понад 130 тис. дол. США. За попередніми даними, щомісяця шахрайська схема могла приносити 500 тисяч доларів США прибутку. Інших причетних до її діяльності осіб, а також потерпілих, встановлюватимуть.

Днями проведено ряд обшуків на території Закарпаття, Вінницької, Київської областей та м. Києва. Знайдено та вилучено понад 80 тисяч доларів США та грошові кошти в іншій валюті, елітні транспортні засоби, десятки одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, флеш-носії, чорнові записи, банківські картки та інші речові докази.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Нацполіції Закарпаття за оперативного супроводу співробітників кримінальної поліції ГУНП в Закарпатській області та із залученням спецпідрозділу КОРД.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури