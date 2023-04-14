Ошукали іноземців на понад 65 мільйонів чеських крон – Нацполіція разом із чеськими правоохоронцями ліквідувала міжнародну злочинну організацію

Організували схему шахрайства двоє чоловіків – українець та громадянин Республіки Чехія. Вони налагодили роботу сall-центру у Дніпрі, за допомогою якого виманювали гроші у громадян Чеської Республіки. Організаторів та активних учасників шахрайської схеми затримано.

Злочинну діяльність міжнародної злочинної організації припинили працівники Департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Головного слідчого управління (ГСУ) Нацполіції та правоохоронцями Чеської Республіки під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та за підтримки Європолу та Євроюсту.

Фігуранти потрапили у поле зору поліцейських влітку минулого року. Саме тоді правоохоронці встановили, що на території України діє злочинна організація з міжнародними зв’язками, яка «спеціалізується» на шахрайствах відносно громадян Чеської Республіки. Як встановили оперативники, шахрайство здійснювалося за допомогою телефонних дзвінків, використовуючи «sip-телефонію» – підміну номерів. Телефонуючи клієнтам чеських банків, зловмисники представлялися співробітниками служби безпеки банківської установи та повідомляли, що їхні рахунки зламано, і рекомендували терміново перевести всі заощадження на інший «безпечний» рахунок. Надалі працівник call-центру телефонував уже під виглядом поліцейського та підтверджував правдивість першого дзвінка, рекомендуючи негайно виконати вимогу «працівника банку».

Для оперативного перекриття незаконної діяльності членів злочинного угруповання слідчі ГСУ ініціювали підписання міжнародного договору з правоохоронцями Чеської Республіки про створення спільної слідчо-оперативної групи.

У процесі документування правоохоронці встановили, що організували шахрайську схему двоє чоловіків, громадяни України та Чеської Республіки. Вони створили сall-центр у м. Дніпро, облаштували його комп’ютерною технікою та SIP-телефонією, а до його роботи залучили понад 20 осіб, серед яких – місцеві мешканці та громадяни іноземних країн. Їхню діяльність координував один із організаторів – громадянин Чеської Республіки, який спеціально для цього прибув в Україну рік тому.

Зібравши необхідну доказову базу, правоохоронці провели спецоперацію, яка одночасно проходила на території України та Чеської Республіки. У результаті проведених заходів правоохоронці затримали двох організаторів. Також українські правоохоронці затримали п’ятьох активних членів угруповання, всі вони громадяни іноземних країн. Наразі вирішується питання щодо їх екстрадиції.

Всі потерпілі – громадяни Чеської Республіки. Вже встановлено 300 осіб, яких ошукали зловмисники. За попередніми оцінками, їм завдано матеріальної шкоди на понад 65 млн чеських крон, а це – понад 108 мільйонів гривень.

Нині слідчі ГСУ Нацполіції розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 1, ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України.

Подальші процесуальні рішення відносно решти фігурантів, повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів, будуть прийматися після надходження результатів експертних досліджень.

За українським законодавством фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України