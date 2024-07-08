Ошукали літніх людей майже на ₴600 тис. – на Сумщині судитимуть учасників злочинної групи та кримінального «авторитета»

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Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої групи, які ошукували людей по всій Україні (ч. 5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, 40-річний неодноразово судимий сумчанин організував незаконне збагачення за схемою «ваш родич потрапив у ДТП». До протиправної діяльності він залучив іще двох жителів Сумщини та ув’язнених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі в Луганській області.

Спільники із місць несвободи телефонували людям похилого віку та повідомляли про те, що їх близька людина потрапила в ДТП, відтак потребує невідкладного дороговартісного лікування. За вказівкою організатора двоє інших, які перебували на свободі, приїжджали до потерпілих та, дотримуючись «легенди», забирали грошові кошти.

Встановлено, що з листопада 2023 року по березень 2024 року учасники групи ошукали чотирьох потерпілих із Чернігівської, Харківської та Сумської областей на 577 тис. грн.

Разом із шахраями судитимуть також і кримінального авторитета, який координує злочинну діяльність на території Сумщини. Він вимагав у обвинувачених 10% від коштів, отриманих з потерпілих осіб, передавати на поповнення та утримання «злодійського общака». Його дії кваліфіковано як поширення в суспільстві злочинного впливу (ч.2 ст. 255-1 КК України).

Діяльність обвинувачених припинено слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області за оперативного супроводження Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури.

Сумська обласна прокуратура

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