Ошукали на суму понад мільйон гривень: поліція Київщини затримала злочинне угруповання псевдопродавців пального

Правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків на території Дніпропетровської, Одеської, Київської області та викрили чотирьох учасників шахрайської схеми.

37-річний зловмисник разом із трьома спільниками віком від 19 до 39 років організували злочинну схему з продажу пального.

«Аферисти працювали на відомих торговельних майданчиках, розміщували вигідні оголошення про продаж бензину та дизелю, а отримавши кошти, зникали зі зв’язку. Тільки на території Київської області зловмисники ошукали трьох потерпілих, один із яких замовив пальне на суму 1 млн 220 тисяч гривень, а обіцяного так і не отримав» – відзначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Так, у травні до поліції звернувся 33-річний підприємець з Рівненщини та повідомив, що його ошукали на суму в понад мільйон гривень.

Чоловік знайшов на одному із сайтів оголошення про продаж дизельного палива, зв’язався з продавцем та перевів на його рахунок кошти. Менеджер компанії неодноразово переносив дату надання товару, а потім взагалі вимкнув телефон. Як виявилось «ділки» не мали ні офісу, не проводили жодної підприємницької діяльності.

Поліцейські провели 10 санкціонованих обшуків та вилучили документацію, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки та інші речові докази, які доводять причетність фігурантів до вчинення шахрайства.

Слідчі за фактом шахрайства розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нині зловмисники також перевіряються на причетність до вчинення аналогічних злочинів, скоєних на території інших областей України.

Якщо ви стали жертвою аферистів, повідомляйте до поліції.

Відділ комунікації поліції Київської області