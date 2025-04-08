Ошукали українців на суму понад ₴800 тис.: на Полтавщині судитимуть членів злочинної групи

Правоохоронці завершили розслідування стосовно мешканців Києва та Херсону, які спустошували рахунки громадян, співпрацюючи з шахрайським кол-центром, розташованим на тимчасово окупованій території України.

Кіберполіцейські Полтавщини спільно зі слідчими Відділу поліції №1 Полтавського РУП та Слідчого Управління ГУНП в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської окружної та Полтавської обласної прокуратури викрили на шахрайстві членів організованої злочинної групи.

Зловмисники налагодили взаємодію з шахрайським кол-центром, утвореним на тимчасово окупованій території України, оператори якого телефонували потерпілим від імені працівників банку й виманювали конфіденційні фінансові дані, які надалі передавалися фігурантам.

Отримавши необхідну інформацію, мешканці Києва та Херсону використовували банківські дані жертв для оплати замовлень через сервіси електронної комерції.

В окремих випадках зловмисникам вдавалося замінювати фінансовий номер потерпілих на підконтрольний і у такий спосіб отримувати доступ до онлайн-банкінгу громадян, розраховуючись коштами жертв за придбання мобільних телефонів. Куплені у такий спосіб ґаджети зловмисники закладали у ломбарди, а гроші витрачали на власні потреби.

Наразі встановлено 20 потерпілих, серед яких українські військовослужбовці. Встановлена сума завданих збитків перевищує 800 тисяч гривень.

Поліцейські провели низку обшуків у квартирах та в автомобілях фігурантів. Вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки та чорнові записи.

Трьом зловмисникам оголошено підозри, залежно від їхньої ролі в злочинній групі, за ч. 3, 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.

Наразі досудове розслідування стосовно двох зловмисників завершено, обвинувальний акт направлено до суду. Підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення. Матеріали стосовно їх спільника виділено в окреме провадження.

Викриттю зловмисників сприяли працівники служби безпеки АТ КБ “Приват Банк”.

Департамент кіберполіції Національної поліції України