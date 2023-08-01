Ошукав громадян на 280 тисяч доларів – експоліцейського на Волині підозрюють у шахрайствах

За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури колишнього начальнику сектору одного з районних управлінь ГУНП у Волинській області повідомлено про підозру у шахрайствах, в тому числі у великих та особливо великих розмірах (ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, із червня 2022 по квітень 2023 року правоохоронець ошукав п”ятьох громадян, позичаючи у них гроші нібито “на розвиток бізнесу”, пов”язаного із легальною купівлею та ввезенням в Україну вогнепальної зброї задля її реалізації на території області.

Жодних намірів займатися бізнесом чи повертати позичені кошти поліцейський не мав.

У такий спосіб він заволодів заощадженнями потерпілих на суму 280 тисяч доларів США.

З лав поліції підозрюваний звільнений.

Досудове розслідування: ТУ ДБР у Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури