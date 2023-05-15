Ошукав Міноборони майже на ₴7 000 000: повідомлено про підозру забудовнику, який розпродав квартири, що призначалися військовим

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру Івано-Франківському забудовнику за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах (ч.4 ст.190 КК України).

За даними слідства, підозрюваний наприкінці 2021 року уклав із Міністерством оборони України договір, на підставі якого зобов’язувався виділити оборонному відомству 30 квартир у будинку в м. Коломия та до квітня наступного року передати для оформлення права власності. За це МОУ перерахувало підприємцю грошові кошти у вигляді авансового платежу.

Однак, підприємець не поспішав із виконанням зобов’язання та уклав додатковий договір про відтермінування до жовтня 2022 року.

Тим часом, після завершення будівництва та введення будинку у експлуатацію, 20 із 30 обіцяних квартир бізнесмен зареєстрував за власною будівельною фірмою, а з них 9 – розпродав приватним особам, отримавши надприбутки.

Встановлено, що внаслідок такої афери Міністерству оборони завдано шкоди на майже 7 мільйонів гривень.

Наразі вирішується питання про обрання для вказаної особи міри запобіжного заходу.

Крім цього, спецпрокурори вживають заходів з метою відшкодування завданих державі збитків. Так, у ході досудового розслідування на 20 квартир накладено арешт.

За вчинене уродженцю Косівського району загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Івано-Франківській області за оперативного супроводу Управління СБУ у Франківській області.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону