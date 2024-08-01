Ошукав підприємців: на Житомирщині чоловіка викрили у заволодінні 9 тоннами алюмінію

Слідчі завершили розслідування шахрайських оборудок 53-річного киянина з металобрухтом на понад 300 тисяч гривень. Обвинуваченого ознайомлено з матеріалами кримінального провадження. Йому загрожує покарання від обмеження волі до восьми років ув’язнення.

Поліцейські з’ясували, що задля реалізації схеми чоловік розмістив в інтернет-мережі оголошення з пропозицією вантажоперевезень. За умовами сайту він додав до публікації відомості про паспорт громадянина України водія, водійське посвідчення та данні вантажного автомобіля з напівпричепом. Однак документи були несправжніми.

Таким способом фігурант отримав замовлення від приватного підприємства щодо перевезення вантажу з Житомирського району до столиці. Він прибув за обумовленою адресою, а на контрольно-пропускному пункті посвідчив свою особу чужими документами. Завантажившись брухтом алюмінію, вирушив в дорогу, однак, до пункту призначення так і не прибув.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Житомирській області провели низку обшуків та вилучили понад 20 свідоцтв про реєстрацію вантажного та легкового транспорту, майже десяток державних номерних знаків, паспорти громадян України та водійські посвідчення на різні імена, три автомобілі, частину металобрухту, тенти на вантажівку.

Зібравши достатні докази, слідчі слідчого управління ГУНП в Житомирській області завершили розслідування кримінального провадження. Чоловікові інкриміновано вчинення шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України). Оперативний супровід здійснювали працівники Управління карного розшуку поліції області, процесуальне керівництво – обласна прокуратура.

Нині матеріали справи передано до суду.

Поліцейські з’ясовують походження вилучених документів.

Відділ комунікації поліції Житомирської області