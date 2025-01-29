Ошукав «Укренерго» на ₴60 млн. Ексзамголови Харківської облради візьмуть під варту. Якщо спіймають…

Цей запобіжний захід застосують після затримання підозрюваного.

Слідча суддя ВАКС за клопотаннями детективів Національного антикорупційного бюро заочно відправила їх під варту. Зазначається, що суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу після затримання підозрюваних та доставки їх до місця проведення досудового розслідування.

Підозрювані організували схему для заволодіння електроенергії з Об’єднаної енергетичної системи України та легалізації коштів від її продажу у квітні 2022 року. Зокрема ексголова облради, директор приватної компанії та засновник цієї ж компанії заздалегідь придбали три компанії з ліцензіями на постачання електроенергії, які у червні 2022 року отримали електроенергію з Об’єднаної енергосистеми України та передали її підконтрольному товариству для продажу кінцевим споживачам. При цьому фінансова відповідальність за отриману електроенергію лягла на вищезгадані компанії-прокладки.

Водночас ПрАТ «НЕК «Укренерго» отримані від продажу електроенергії кошти так і не отримало. Аби приховати джерело походження, їх переказали на рахунки фінансових компаній під виглядом поверненням позик. Фінансові компанії за винагороду в розмірі 0,5% від суми переказу перекинули ці кошти на інші підконтрольні компанії, які вивели їх на рахунок компанії-нерезидента, зареєстрованої на території Республіки Болгарія.

Правоохоронні органи не називають прізвища підозрюваних, однак імовірним організатором схеми є ексзаступник голови Харківської обласної ради Володимир Скоробагач.

Володимир Скоробагач був одним із фігурантів журналістського розслідування Української правди про так званий «батальйон Монако» – українських посадовців і бізнесменів, які виїхали з України після початку війни та не повернулись. Ймовірно ексдепутат перебував за кордоном на момент оборудки. У грудні 2022 року Скоробагач склав повноваження депутата Харківської обласної ради. // Дзеркало тижня