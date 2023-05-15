Ошукав знайомих на $275 тис. та €40 тис. – на Сумщині судитимуть чоловіка, який тривалий час перебував у розшуку

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який ошукав знайомих та тривалий час перебував у розшуку (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, обвинувачений, діючи за попередньою змовою зі своєю співмешканкою, протягом 2007-2008 років позичили у знайомих великі суми коштів на розвиток власного бізнесу, обіцяючи повернути за рік зі значними відсотками. Довірливі громадяни, розраховуючи на порядність обвинуваченого та його співмешканки, передавали їм від 5 тис. до 74 тис. 150 доларів США. При цьому з деякими вони укладали в присутності нотаріуса договір позики, деяким лише писали розписки.

Встановлено, що протягом року обвинувачений та його спільниця ошукали 13 осіб, збагатившись на 275 тис. доларів США та 40 тис. Євро. Через рік потерпілі не отримали ні відсотків, ні позичених коштів, відтак звернулись до правоохоронців. Після цього обвинувачений втік з міста, його спільницю було засуджено. З того часу чоловік перебував у розшуку. Його вдалось затримати лише в грудні 2022 року. Наразі він під вартою.

Досудове розслідування завершено слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура