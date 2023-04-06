Остап Ступка потрапив в ізолятор після «п’яної» ДТП: актору загрожує позбавлення волі

4 квітня український актор Остап Ступка в стані алкогольного сп’яніння сів за кермо і на своєму автомобілі врізався в припарковану на зупинці машину, за кермом якої перебував 38-річний чоловік.

В результаті аварії чоловіка доставили в лікарню, а Ступку затримали. Пізніше його відпустили додому, проте кримінальну справу на нього все ж завели.

Сьогодні стало відомо, що йому вже повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху.

Ступці загрожує до трьох років позбавлення волі. Також його можуть позбавити водійських прав на термін від трьох до п’яти років.

Крім того, як повідомляє прес-служба поліції Києва, після оголошення про підозру Ступку знову затримали, його відправлять в ізолятор тимчасового утримання.

Остап Ступка потрапив у ДТП: подробиці

Актор п’яним сів за кермо і врізався в машину. Сам він відбувся легким переляком, а ось водій іншої машини серйозно постраждав. Зараз чоловік перебуває в лікарні з травмами середньої тяжкості.

Після цієї новини журналістам вдалося зв’язатися зі Ступкою, проте він відмовився коментувати подію.

Пізніше з’явилися фотографії з місця аварії. // УНІАН