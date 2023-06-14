остерігайтесь телефонних дзвінків від невідомих: жителі тернопільщини втратили майже 90 000 гривень,

Громадяни продовжують довіряти невідомим особах, які представляються співробітниками фінансових установ. Аферисти під різними приводами входять в довіру, а згодом спустошують чужі рахунки.

Впродовж доби від такого роду злочину потерпіло одразу шестеро краян. Пройдисвіти телефонували до жителів Тернопільщини та повідомляли різну інформацію: збій системи, можливість збільшення кредитного ліміту. Громадяни, нічого не підозрюючи, розголошували додвонювачам персональні дані, а аферисти в свою чергу привласнювали кошти. Як наслідок краяни позбулися 86 723 гривні.

Відомості про події слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Проводяться оперативно-розшукові заходи, щодо встановлення осіб причетних до протиправного

Правоохоронці звертаються до власників карткових рахунків:

• не повідомляйте ПІН-код картки та ні в якому разі не зберігайте паролі у гаманці чи разом з карткою;

• не повідомляйте ваші персональні дані ( номер картки, логін і пароль, cvv-код) третім особам, навіть якщо вони представляються працівниками банку.

Працівники банку ніколи не перевіряють ваші персональні дані. Окрім цього не потрібно розголошувати коди, які приходять вам на ваш мобільний номер, і не набирайте на вашому телефоні невідомі вам комбінації цифр.

У разі, якщо ви підозрюєте, що спілкуєтесь з аферистами, завершуйте телефонну розмову та телефонуйте на гарячу лінію банківської установи.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області