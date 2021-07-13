Осужден мужчина, который задушил 78-летнюю женщину и избил до смерти ее сына

Павлоградский горрайонный суд признал виновным 40-летнего мужчину в умышленном убийстве и разбойном нападении.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

Так, житель одного из сел Донецкой области, ранее неоднократно судимый, совершил разбойное нападение на 78-летнюю пенсионерку и ее 58-летнего сына, которые жили в собственном доме в селе Новопавловка Межевского района. Нападающий избил хозяина дома металлическим предметом по голове и другим частям тела. От полученных травм пострадавший скончался. Его мать, в то время лежала на кровати и не сопротивлялась. Преступник избил ее, а затем задушил подушкой.

Свою вину подсудимый не признал, однако ее полностью доказала Первомайская окружная прокуратура, которая поддерживала сторону обвинения. Суд назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы.