Осужден одесский программист, который помог одной норвежской компании «кинуть» другую и украинских партнеров

Беспрецедентный в истории Украины судебный процесс закончился недавно в Одесском апелляционном суде.

Коллегия судей под председательством Юлиана Кравца изменила приговор Приморского районного суда Одессы, вынесенный 8 мая 2018 года в отношении местного жителя Александра Петрова. Мужчину осудили по части 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины за несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи.

Первая инстанция приговорила одессита к трем годам лишения свободы, освободив от наказания с годичным испытательным сроком. Апелляция, удовлетворив жалобу представителя пострадавшей стороны, сделала наказание реальным — без применения 75-й статьи УК. Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Сейчас он ожидает отправки в колонию. После отбытия срока гражданин не сможет в течение года работать программистом.

«Обвиняемый не проявил искреннего раскаяния, не признал себя виновным, не возместил нанесенный ущерб даже частично, не способствовал раскрытию преступления, а наоборот, всячески затягивал судебное рассмотрение дела, что исключает использование статьи 75 УК Украины», — отмечается в приговоре Одесского апелляционного суда.

«Думская» выяснила, что это первый в истории нашей страны случай, когда к реальному сроку приговорили программиста — в связи с его профессиональной деятельностью. Осужден человек, который участвовал в разработке сайта для норвежской компании Visum Service AS, оказывающей услуги по оформлению виз.

Дело рассматривалось долгих восемь лет. Фабулу его нам рассказал адвокат пострадавших Валерий Судаков.

В 2011 году Visum Service AS заказала другой норвежской компании под названием Cloud Consulting AS создание специализированного сайта, позволяющего в онлайне приобретать визы, проверять подлинность различных документов и так далее. Работу оценили в 300 тысяч евро. Cloud Consulting AS нашла субподрядчика в Украине — фирму «Європейська агенція високих технологій». Группу, занимающуюся в ней разработкой продукта, возглавил Александр Петров.

Когда сайт был готов на 95%, заказчик решил, что 300 тысяч — это очень много, и обратился напрямую к team leader’у. Ему предложили за 5 тысяч евро закончить работу самостоятельно, после чего удалить программный код с серверов корпоративной сети ЄАВТ и Cloud Consulting AS. Мужчина, заблаговременно уволившись из своей компании, так и сделал, но был разоблачен. Правоохранители установили, что своими действиями он нанес работодателю и подрядчику ущерб в размере 4,5 млн грн.

Что касается инициатора преступного деяния — компании-заказчика, то ее должностные лица ответственности пока не понесли. Впрочем, по словам Судакова, в ближайшее время материалы дела будут переданы в Королевство Норвегию, где им дадут правовую оценку уже местные правоохранители и суды.