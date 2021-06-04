Осуждена мошенница, которая 51 человеку «продала» саженцев на ₴60 тысяч

Первомайский районный суд Николаевской области приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы местную жительницу, которая мошенническим путем выманила 60 тысяч гривен у нескольких десятков человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

Суд признал виновной 50-летнюю жительницу Первомайск по фактам мошенничества (часть 1, часть 2 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины).

Как рассказал руководитель Первомайской окружной прокуратуры Константин Щербак, установлено, что в течение апреля-июня 2020 года женщина под предлогом продажи саженцев различных растений путем размещения бесплатных онлайн-объявлений на сайте OLX.ua в сети Интернет, не имея целью пересылать заказанные растения, мошенническим путем завладела денежными средствами 51 человека на общую сумму около 60 тысяч гривен.

31 мая судом поддержана позиция обвинения и злоумышленницу приговорили к реальной мере наказания в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы. // Преступности.НЕТ