Осуждена мошенница, размещавшая несуществующие вакансии на сайте OLX Работа

Молодая аферистка из Харькова решила подзаработать при помощи интернет-сервиса OLX Работа. С этой целью она приотворилась менеджером реально существующего агентства по трудоустройству, к которому не имела никакого отношения, и разместила на сайте объявления о вакансиях в разных районах Харькова. Помимо прочих привлекательных условий, соискателям было обещано жилье рядом с местом работы.

Отвечая на звонки заинтересованных соискателей, она представлялась менеджером кадрового агентства и объясняла, что жилье рядом с работой действительно предоставляется, при условии его «бронирования», то есть, предоплаты, в размере 800 гривен. Достигнув предварительного согласия с «клиентами», она приглашала их для заключения договора в арендованный «офис».

При личной встрече в «офисе», девушка еще раз объясняла все детали интересующей посетителя вакансии и заключала с ним договор на оказание информационных услуг от имени агентства по трудоустройству (формально – ФОП, к которому она не имела никакого отношения).

После того, как клиент оплачивал 800 гривен, в качестве задатка за жилье, мошенница отдавала ему на руки фиктивный договор о предоставлении информационных услуг («бланк консультационного обслуживания») и адрес, по которому должна была состояться встреча с работодателем.

Прибыв по указанному адресу, обманутые «клиенты» обнаруживали, что никакой работодатель их не ждет (равно как и жилье), а сами они просто стали жертвами аферистки. В ответ на возмущенные жалобы клиентов, мошенница в телефонном режиме обещала скорейшее решение спорных вопросов и возврат предоплаты.

По факту обмана было возбуждено уголовное дело, в котором, на пострадавшей стороне выступили двое «клиентов». Когда правоохранители вышли на след подозреваемой, ей оказалась безработная харьковчанка, одинокая мать несовершеннолетнего ребенка, которая «крутилась как могла» и уже имела за плечами судимость по статье 190 УК Украины «Мошенничество», с наказанием в виде 1700 гривен штрафа.

Чистосердечно раскаявшись и пообещав возместить ущерб пострадавшим, рецидивистка получила повторную судимость по мошеннической статье. Однако с учетом ее возраста и семейного положения, суд решил смягчить приговор и снова применил в ней нестрогое наказание в виде штрафа в размере 1700 гривен.

Стоит отметить, что несмотря на отсутствие юридических и моральных оснований для осуществления подобной «консультационной» деятельности, аферистке все-таки удалось опубликовать платные вакансии на OLX Работа. Это в очередной раз свидетельствует о ненадежности вакансий, предлагаемых данным сервисом и незащищенности его пользователей от возможных случаев мошенничества.

Андрей Майданик, internetua.com