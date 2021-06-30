Осужденные за пытки российские полицейские после приговора пригрозили потерпевшим местью
«С одной стороны, мы победили. Но от этого еще страшнее жить стало»
30 июня Усольский городской суд Иркутской области вынес приговор троим сотрудникам полиции, обвиняемых в применении пыток к 38-летней многодетной матери Марине Рузаевой. Силовики несколько часов издевались над женщиной, чтобы выбить из нее признательные показания в убийстве, которого она не совершала. В итоге Дениса Самойлова приговорили к 4 годам колонии общего режима, Александра Корбуту и Станислава Гольченко — к 3,6 годам.
Больше пяти лет пострадавшая боролась с системой. И когда услышала приговор, расплакалась.
Марина Рузаева и ее супруг Павел Глущенко рассказали, почему даже после приговора они боятся оставаться в городе.
– Я до сих пор не могу поверить, что полицейским дали реальные сроки, – говорит Марина Рузаева. – Никак не доходит до меня еще. Я уже и просмеялась, и всплакнула, и поплохело мне… Столько эмоций пережила за этот день, сколько за всю жизнь не испытывала. Когда узнала, какие сроки дали обвиняемым, заплакала как ребенок.
– Вы присутствовали на суде?
– Нет, на суд я не приходила. Мне накануне стало плохо – перенервничала, наверное. Поехала в больницу. На приговоре был мой муж и наши адвокаты.
Мы поговорили с супругом потерпевшей Павлом Глущенко, которые рассказал, как проходило заседание.
– Сколько томов дела было?
– 38 томов. Приговор читали с 10 утра до 16.30. Спасибо нашим юристам, которые защищали нас бесплатно. Судья – молодец, подробно разбила позицию защиты обвиняемых. Следователям отдельная благодарность, которые забрали разваленное ранее дело и начали расследовать с самого начала, восстановили уничтоженные диски с записями, по новой провели работу.
– Прокурор изначально просила большие сроки для обвиняемых. Почему судья дала меньше?
– Как я понял, судом не установлено, что наручники, которыми силовики пристегнули Марину во время пыток, были им выданы в отделе полиции. Значит, спецсредствами они не являются. Как я понял, из-за этого смягчили наказание. Хотя мне кажется, какая разница, где они взяли эти наручники. Даже если вдруг в секс-шопе купили.
– Как полицейские отреагировали на приговор?
– После оглашения приговора один из осужденных, Гольченко, крикнул мне: «Глущ, теперь ходи и оглядывайся». Жесть какая. Нас стали выгонять из зала. Смотрю, на меня какой-то человек бежит, в плечо меня толкнул и повторил угрозы Гольченко. Следом налетел представитель одного из осужденных, тоже пихнул меня.
– Остальные осужденные прокомментировали приговор?
– Только Гольченко выкрикнул угрозы, остальные промолчали. Но он самый молодой, горячий.
– Жены, родственники полицейских пришли на суд поддержать их?
– Никого не было. Да и сами осужденные поначалу были спокойны, не волновались, думали, им условно дадут.
– В любом случае вас можно поздравить с победой.
– С одной стороны, мы победили. Но от этого еще страшнее жить стало. Думаю, гореть наши дома и биться машины не перестанут – с такими-то свежими угрозами. Боюсь, вдруг кто наркотики подбросит. По-хорошему надо сваливать из города.
– Может, теперь остальные испугаются мстить вам?
– Боюсь, друзья и коллеги осужденных еще злее станут, больше агрессии будет. Если раньше они вели себя осторожно, ведь думали – обвиняемым не светит реальный срок, то теперь все распетушились.
– В отделе полиции эти трое осужденных полицейских – не уникальные?
– После нашей истории на сотрудников усольской полиции поступило порядка 200 жалоб. И только 17 из этих жалоб относятся к нашим осужденным.
– В городе так много полицейских?
– Целый этаж оперов. Боюсь, неприятностей нам не избежать. // МКTweet