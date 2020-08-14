Осуждены харьковчане, совершившие больше 20 краж из банкоматов

Октябрьский районный суд Харькова вынес приговор двум мужчинам, на счету которых десятки краж денег из банкоматов и автомобильных номеров.

Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.

По данным следствия, первый из фигурантов действовал с апреля по июнь 2015 года. Вместе со своими подельниками он крепил к банкоматам устройство с клейкой лентой, после чего ждал невнимательных клиентов. В пяти случаях кражи увенчались успехом, еще в четырех — сотрудники «Приватбанка» успевали прибыть на место происшествия. С января 2018 года подсудимый применил другую схему «заработка» — он похищал автомобильные номера и требовал «выкуп». Часть пострадавших перечислила ему от 200 до тысячи гривен.

Второй злоумышленник был замешан более чем в 20 преступных эпизодах. С апреля 2015 по июль 2016 года он совершил 17 краж на сумму от 100 до пяти тысяч гривен. При этом фигурант действовал по одинаковой схеме на банкоматах «Привата», «Укрсоцбанка», «Ощадбанка» и «Кредобанка». На счету мужчины также хранение и употребление наркотиков.

В ходе разбирательства харьковчане признали свою вину. Суд приговорил их к 4,5 годам лишения свободы. Им также засчитали время, проведенное в СИЗО из расчета день за два, поэтому скоро оба фигуранта выйдут на свободу. На данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции. // newsroom.kh.ua