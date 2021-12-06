Осуждены рецидивист и четверо его сообщников, которые замучили до смерти несовершеннолетнюю девушку

Опубликовано

Суд приговорил неоднократно судимого мужчину и его четырех сообщников к 10, 8 и 3 годам тюрьмы за то, что замучили несовершеннолетнюю девушку до смерти.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Замучили несовершеннолетнюю до смерти: суд приговорил к тюрьме пятерых мужчин

“По принципиальной позиции ювенального прокурора Офиса Генерального прокурора ранее неоднократно судимого гражданина и его четырех сообщников приговорены к 10, 8 и 3 годам лишения свободы”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что они будут отбывать наказание за умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и способом, имеющим характер особого мучения, что повлекло смерть несовершеннолетней потерпевшей, неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, и хулиганство (ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 136, ч. 1 ст. 296 УК Украины).

“Прокурором в суде доказано, что в октябре 2017 года пять человек, причинив телесные повреждения отчиму, попали в дом, где проживала несовершеннолетняя девушка. Они силой заставили ее пойти с ними, а затем за 500 грн несуществующего долга в течение нескольких часов с особой жестокостью мучили и вызывали телесные повреждения. После этого оставили ее без сознания умирать на свалке”, — отмечается в сообщении.

В ОГП добавили, что Кассационным уголовным судом в составе Верховного Суда отказано в удовлетворении кассационных жалоб стороны защиты об отмене приговора Малинского районного суда Житомирской области и постановления Винницкого апелляционного суда.

Like

Метки:

Читайте также: