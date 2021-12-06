Осуждены рецидивист и четверо его сообщников, которые замучили до смерти несовершеннолетнюю девушку

Суд приговорил неоднократно судимого мужчину и его четырех сообщников к 10, 8 и 3 годам тюрьмы за то, что замучили несовершеннолетнюю девушку до смерти.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

“По принципиальной позиции ювенального прокурора Офиса Генерального прокурора ранее неоднократно судимого гражданина и его четырех сообщников приговорены к 10, 8 и 3 годам лишения свободы”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что они будут отбывать наказание за умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и способом, имеющим характер особого мучения, что повлекло смерть несовершеннолетней потерпевшей, неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, и хулиганство (ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 136, ч. 1 ст. 296 УК Украины).

“Прокурором в суде доказано, что в октябре 2017 года пять человек, причинив телесные повреждения отчиму, попали в дом, где проживала несовершеннолетняя девушка. Они силой заставили ее пойти с ними, а затем за 500 грн несуществующего долга в течение нескольких часов с особой жестокостью мучили и вызывали телесные повреждения. После этого оставили ее без сознания умирать на свалке”, — отмечается в сообщении.

В ОГП добавили, что Кассационным уголовным судом в составе Верховного Суда отказано в удовлетворении кассационных жалоб стороны защиты об отмене приговора Малинского районного суда Житомирской области и постановления Винницкого апелляционного суда.