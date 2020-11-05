Открыто уголовное дело по факту «утечки» персональных данных 500 украинских воинов

В свободный доступ выложена информация в виде перечня заявлений о предоставлении им земельных участков.

Открыто уголовное производство по факту обнародования в Интернете персональных данных 500 участников боевых действий на востоке страны.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса омбудсмена Украины.

«По результатам принятия уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека меры реагирования прекращено обнародование в свободном доступе в сети Интернет персональных данных (даты рождения, адреса места жительства, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, реквизитов паспорта, номера телефона) около 500 участников боевых действий (среди лиц, которые привлекались к проведению неотложных мер по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины) в виде перечня заявлений о предоставлении им земельных участков в г. Дубно», — говорится в сообщении.

По данному факту обнародования персональных данных в сети Интернет Дубенским отделом полиции ГУНП в Ривненской области открыто уголовное производство по части первой статьи 182 Уголовного кодекса Украины «Нарушение неприкосновенности частной жизни» для проверки законности хранения, использования, распространения конфиденциальной информации о лице. // УНИАН