Отрезал нос и гениталии: на Николаевщине сын-уголовник изувечил отца и обстрелял полицейских
Раненый пенсионер смог добраться до сестры и попросить о помощи, его доставили в больницу.
В Николаевской области местный житель нанес тяжкие увечья собственному отцу, отрезав ему нос, губу и половые органы, после чего из ружья открыл огонь по полицейским.
Об этом пишет сайт «Новости-N» со ссылкой на местных жителей.
Сообщается, что 55-летнего пострадавшего доставили в Больницу скорой медицинской помощи Николаева.
По предварительной информации, местный житель по неизвестным причинам напал на собственного отца и искромсал его ножом: отрезал часть носа, губу, половые органы, нанес другие повреждения.
Когда на место событий прибыли полицейские, преступник открыл огонь из охотничьего ружья. После этого он забаррикадировался в доме и отказывается оттуда выходить, а при попытке штурма угрожает опять открыть огонь. На место выехали спецназовцы.
Сын изувечил отца и обстрелял полицейских: другие подробности
Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области, 36-летний злоумышленник в ходе конфликта нанес увечья отцу 20 января.
Раненый пенсионер смог дойти до места проживания своей сестры и попросить о помощи, женщина вызвала и скорую, и полицию.
55-летнего пострадавшего госпитализировали, а в дом его сына 21 января правоохранители прибыли для проведения следственных действий.
Во время обыска, преступник, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, открыл стрельбу по полицейским, ранив нескольких сотрудников. Сейчас их жизни ничего не угрожает. // УНИАНTweet