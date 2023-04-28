Отруєння водних ресурсів промисловими скидами – уперше в Україні судитимуть службовців за екоцид

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора скерували до суду перший за часи історії незалежної України обвинувальний акт за фактом вчинення екоциду (ст. 441 КК України).

Протиправні дії інкримінуються двом відповідальним особам великого приватного підприємства на Хмельниччині, яке займається виготовленням картонно-паперової продукції.

До правоохоронних органів надходили численні скарги громадськості щодо масової загибелі рослинного і тваринного світу у річці, яка є притокою р. Случ. Водний об’єкт розташовується у межах Хмельницької та Житомирської областей.

Слідством встановлено, що начальник та майстер підрозділу тепловодопостачання госптовариства з жовтня 2017-го по січень 2021 року не забезпечили якісне та комплексне очищення промислових стоків підприємства від забруднюючих речовин.

У процесі виробництва вони систематично умисно здійснювали скиди забруднених зворотних вод у річку, у тому числі з перевищенням змісту гранично допустимої концентрації забруднюючих токсичних речовин.

Унаслідок цих дій на ділянці близько 4 км від місця скиду зворотних вод повне знищення живих організмів донної фауни.

На момент проведення інженерно-екологічної експертизи стан вод у річці визначено як «дуже брудні». Через забруднення води хімічними речовинами зникла річкова флора і фауна. Зруйновано гідроекосистему.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу ГУ ДЗНД СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора